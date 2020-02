Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta aurait déjà tranché pour l’avenir de Mitroglou !

Publié le 28 février 2020 à 11h00 par G.d.S.S.

Actuellement en prêt au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou reviendra à l’OM à l’issue de la saison. Et Andoni Zubizarreta chercherait à vendre le buteur grec à un an de la fin de son contrat.

Recruté par l’OM à l’été 2017 pour 15M€ et attendu comme étant le fameux grand attaquant du projet McCourt, Kostas Mitroglou (31 ans) a néanmoins été mis de côté par le club phocéen depuis plus d’un an étant donné qu’il n’a jamais convaincu. Après un passage à Galatasaray la saison passée, le buteur grec a enchainé sur un nouveau prêt au PSV Eindhoven depuis l’été dernier, mais il retrouvera l’OM en fin de saison où son contrat court jusqu’en juin 2021. De quoi sera alors fait l’avenir de Mitroglou ?

L’OM va chercher une porte de sortie à Mitroglou