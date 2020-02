Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria valide totalement l’arrivée de Keylor Navas !

Publié le 28 février 2020 à 13h45 par La rédaction

Keylor Navas impressionne pour ses premiers mois au PSG. Un renfort totalement validé par Angel Di Maria.

Le PSG s’est attaché les services de Keylor Navas lors du dernier mercato estival. Grâce à ses bonnes performances, l’ancien portier du Real Madrid a mis un terme aux longs débats des gardiens qui entouraient le PSG ces dernières saisons. Entre les performances moyennes de Gianluigi Buffon et celles d’Alphonse Areola, le Costaricien a réussi à amener la régularité perdue dernièrement par le club de la capitale. Navas n'aura donc pas mis longtemps avant de trouver sa place au PSG. Et en interne, on est déjà sous le charme à l'instar d'Angel Di Maria.

« Il est vraiment incroyable »