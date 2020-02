Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour à la charge du Barça déjà prévu pour Neymar ?

Publié le 28 février 2020 à 16h15 par La rédaction

Alors qu'il était déjà question d'un retour de Neymar au FC Barcelone l'été dernier, le club espagnol pourrait réunir les conditions nécessaires à un tel transfert en fin de saison selon le journaliste Guillem Balague.

L'éternel feuilleton autour d'un retour de Neymar au FC Barcelone semble bien parti pour de nouveau faire l'actualité l'été prochain. Le Barça avait manifesté ses intentions l'an dernier, mais n'avait pas su réunir les conditions pour faire revenir le Brésilien, acheté 222M€ par le PSG à la fin de l'été 2017. Cette année, il pourrait bien en être différemment à en croire Guillem Balague, comme l'a expliqué le journaliste à la BBC .

« Un réel effort sera fait cet été pour arriver à faire revenir Neymar »