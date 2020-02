Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un projet fou avait été lancé pour réunir Messi et Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 février 2020 à 14h30 par T.M.

Alors qu’ils sont beaucoup à rêver de voir Lionel Messi et Crisitiano Ronaldo un jour dans le même club, certains auraient déjà tenté le coup pour réunir les deux stars du football.

Dernièrement, David Beckham n’a pas caché son rêve de réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à l’Inter Miami. Le Britannique a ainsi lâché : « Toutes les équipes du monde souhaiteraient (Lionel) Messi et (Cristiano) Ronaldo dans leur équipe. Mais nous avons toujours dit que nous étions différents des autres équipes, et je suis convaincu que les autres propriétaires disent exactement la même chose ». Un projet fou qui pourrait se réaliser dans quelques années, mais avant Beckham, d’autres ont déjà tenté leur chance avec pour associer Messi à Cristiano Ronaldo.

Messi et CR7 ensemble ?