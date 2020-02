Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos lâche des indices sur son avenir

Publié le 28 février 2020 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos devrait bientôt rencontrer la direction du Real Madrid pour évoquer une prolongation. Interrogé sur son avenir, le capitaine merengue a lâché quelques indications.

Sergio Ramos va-t-il parapher un nouveau bail avec le Real Madrid ? En fin de contrat en juin 2021, le capitaine merengue devrait bientôt négocier un nouveau contrat avec sa direction. Selon les informations d’ El Chiringuito , divulguées ce mercredi, une réunion au sommet serait prévue en fin de saison pour discuter de la prolongation de Sergio Ramos. Lors d’un entretien publié sur le site officiel du Real Madrid, le défenseur de 33 ans en a d'ailleurs dit plus son avenir.

«J’espère pouvoir continuer à jouer beaucoup plus»