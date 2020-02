Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Ronaldo… Beckham sort du silence pour un dossier colossal !

Publié le 28 février 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur la possibilité de pouvoir associer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à l'Inter Miami, David Beckham ne ferme pas la porte.

« Je continue d'entendre qu'il y aura une signature à succès à un moment donné, et Ronaldo et Messi sont les noms que j'entends le plus. Ce serait incroyable pour le football américain et si quelqu'un a le profil mondial pour faire de ce rêve une réalité, ce doit être David Beckham ». Il y a quelques jours, Adrien Heath, l’entraineur de la franchise de Minnesota United, lâchait une petite bombe en assurant que l'Inter Miami tenterait un énorme coup avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Une rumeur commentée par David Beckham.

«Toutes les équipes du monde souhaiteraient Messi et Ronaldo»