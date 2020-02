Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setien reçoit un énorme conseil pour Martin Braithwaite !

Publié le 27 février 2020 à 22h00 par T.M.

Ancien joueur du FC Barcelone, Rivaldo a adressé un message fort à Quique Setien concernant l’utilisation de Martin Braithwaite.

Pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a donc jeté son dévolu sur Martin Braithwaite. Contre 18M€, le Danois est ainsi arrivé en provenance de Leganes. L’ancien de Toulouse va donc donner un coup de main à Lionel Messi et Antoine Griezmann pour cette fin de saison, mais pour le moment, Braithwaite n’a joué que 18 minutes avec le Barça. Ancien joueur du club catalan, Rivaldo espère d’ailleurs le voir un peu plus sur le terrain et l’a fait savoir à Quique Setien.

« Vous ne pouvez pas recruter un attaquant de 28 ans pour 18M€ pour simplement le laisser sur le banc »