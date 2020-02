Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait fixé pour Kevin De Bruyne !

Publié le 27 février 2020 à 16h30 par La rédaction

Kevin De Bruyne réalise une très belle saison à Manchester City. Annoncé sur les tablettes du Real Madrid, le milieu offensif belge aurait déjà tranché pour son avenir.

Manchester City s’est imposé à Santiago Bernabeu (2-1) mercredi soir dans le cadre du match aller des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Kevin de Bruyne a été le grand artisan de cette victoire puisqu’il a trouvé le chemin des filets sur penalty après avoir délivré une passe décisive à Gabriel Jesus. D'ailleurs, le milieu offensif belge a été récemment annoncé dans le viseur du Real Madrid où Zinedine Zidane voudrait profiter de lourde sanction infligée par l'UEFA à Manchester City pour attirer De Bruyne l'été prochain. Mais qu'en est-il pour l'international belge ?

De Bruyne voudrait rester à Manchester