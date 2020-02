Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le nouvel appel du pied de cet ancien du Barça à Zidane !

Publié le 27 février 2020 à 14h00 par T.M.

Passé par le FC Barcelone, Adama Traoré explose actuellement à Wolverhampton. Un passé blaugrana qui n’écarte absolument un avenir au Real Madrid pour l’Espagnol.

Occupant actuellement la 8ème place de Premier League, Wolverhampton est l’une des belles surprises de la saison en Angleterre. D’excellents résultats notamment acquis grâce à Adama Traoré. A 24 ans, l’Espagnol fait forte impression, notamment grâce à ses qualités physiques. Des performances remarquées un peu partout en Europe. Alors que le FC Barcelone serait tenté de faire revenir son ancienne pépite, Traoré ne dira lui pas non au Real Madrid.

« Aucun problème à aller au Real Madrid »