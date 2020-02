Mercato - Real Madrid : Le clan Benzema en rajoute une couche sur son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors que Karim Benzema aurait d’ores et déjà signé un nouveau contrat le liant au Real Madrid jusqu’en 2022, son agent a fait une nouvelle annonce à ce sujet.

Karim Benzema réalise encore une saison de très haut niveau au Real Madrid. Le buteur français a disputé mercredi soir son 100ème match de Ligue des Champions avec le club merengue. Et son histoire avec le club merengue va continuer puisque Karim Djaziri, agent de Benzema, a révélé mercredi que son joueur avait signé un nouveau contrat au Real Madrid : « Il vient de prolonger son contrat au Real jusqu’en 2022, c’est officiel. Ça l’emmènera jusqu’à 35 ans, après on verra… On ne sait déjà pas ce qu’on va faire demain », a-t-il indiqué au micro de RMC Sport .

Même si le buteur français a un lien particulier avec l’Olympique Lyonnais, les dirigeants rhodaniens devront attendre avant de peut-être voir leur ancienne pépite revenir au club. Nicolò Schira, journaliste italien, a confirmé la tendance pour l'avenir de Benzema et a même ajouté une précision de la part de son agent à ce sujet : « Il est amoureux de Madrid » . Un argument de taille qui aurait poussé Benzema a prolongé. L’officialisation de cette prolongation ne devrait plus tarder.

Done deal! Karim #Benzema has renewed his contract with #RealMadrid until 2022. The French striker's agent (K.Djaziri) confirmed Benzema has extended his deal with the Spanish club: "He's in love with Madrid." #transfers