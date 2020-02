Mercato - Barcelone : Aubameyang pousse un coup de gueule pour son avenir !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que les médias britanniques se sont accordés pour dire que Pierre-Emerick Aubameyang souhaitait attendre la fin de la saison avant de prendre une décision sur son avenir à Arsenal, lui qui est annoncé du côté du FC Barcelone, le Gabonais est monté au créneau.

Depuis son arrivée à Arsenal à l’hiver 2018, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà marqué 60 buts avec les Gunners . Meilleur buteur de Premier League la saison passée avec Mohamed Salah et Sadio Mané, le Gabonais ne cesse d’empiler des buts avec le club londonien. Cependant, l’attaquant d’Arsenal voudrait retrouver la Ligue des champions comme la presse anglaise le révélait cette semaine. Comme vous le révélait en exclusivité le 10 Sport le 25 février, l’Inter a certes un intérêt pour Aubameyang, mais n’a pas relancé Arsenal à ce jour, alors que le FC Barcelone serait également sur les rangs. Lisant toutes ces rumeurs à son sujet, le principal intéressé est monté au créneau.

Sur son compte Twitter officiel, Pierre-Emerick Aubameyang a réagi à une publication de AFTV Media . Le compte qui relaye les informations traitant de l’actualité d’Arsenal a repris la rumeur évoquée par le Daily Mirror . Le média britannique expliquait que des discussions positives à propos d’une éventuelle prolongation de contrat avaient été tenues, mais que le Gabonais voudrait attendre pour savoir si les Gunners disputeront la Ligue des champions la saison prochaine. À cela, Aubameyang a répondu : « Pourquoi ils parlent de ce qu’ils ne savent pas… ». Reste à savoir quelle tournure prendra le feuilleton Aubameyang qui devrait bien animer l’actualité d’Arsenal jusqu’au prochain mercato, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2021…

Why they Talk about what they don’t Know ?'''''''‍♂️