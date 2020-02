Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos prend position pour l’avenir de Zidane

Publié le 28 février 2020 à 15h30 par A.D.

Alors que le Real Madrid s’est incliné face à Manchester City en Ligue des Champions, Zinedine Zidane a été critiqué sur ses choix tactiques. Selon Sergio Ramos, le coach du Real Madrid reste l’homme de la situation.

Sergio Ramos veut poursuivre son aventure aux côtés de Zinedine Zidane. De retour sur le banc du Real Madrid, le coach français n’a pas la même réussite que lors de son premier mandat. Lors du dernier rendez-vous de Ligue des Champions, la Casa Blanca s’est inclinée face à Manchester City sur sa pelouse du Santiago Bernabeu (1-2). Une contre-performance qui a fait beaucoup parler à Madrid. Alors que Zinedine Zidane n’a pas été épargné par les critiques, et notamment sur ses choix tactiques, Sergio Ramos a tenu à prendre sa défense. Lors d’un entretien publié sur le site officiel du Real Madrid, le défenseur de 33 ans a fait passer un message fort sur l’avenir de Zinedine Zidane.

«C’est le coach idéal pour une équipe comme le Real Madrid»