PSG - Clash : Cette énorme révélation sur les tensions entre Tuchel et Icardi...

Publié le 29 février 2020 à 12h15 par B.C.

Cette semaine, plusieurs informations ont été divulguées concernant de grosses tensions entre Mauro Icardi et Thomas Tuchel. Cependant, la réalité serait bien différente.

Après des débuts fracassants au PSG, Mauro Icardi éprouve plus de difficultés dans la capitale, et l’attaquant argentin aurait du mal à l’accepter. Mis de côté par Thomas Tuchel pour le choc face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Mauro Icardi aurait perdu ses nerfs face à Thomas Tuchel et aurait même lancé plusieurs objets contre le mur de l’hôtel au moment d’apprendre la nouvelle selon Foot Mercato . Cependant, une version différente de cet échange a été racontée par Abdellah Boulma sur son compte Twitter .

Pas de clash entre Tuchel et Icardi ?

À en croire le journaliste, il n’y aurait eu aucun clash entre Thomas Tuchel et Mauro Icardi en marge du déplacement du PSG à Dortmund. L’international argentin, en manque de temps de jeu dans la capitale depuis quelques semaines, serait bien déçu de sa situation mais n’aurait donc pas haussé le ton face à son entraîneur. Reste à voir maintenant si Icardi retrouvera sa place sur le front de l’attaque.