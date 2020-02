Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel au cœur de vives tensions en interne ?

Publié le 27 février 2020 à 7h45 par B.C.

Alors qu’il se serait accroché avec Leandro Paredes et Mauro Icardi récemment, Thomas Tuchel perdrait peu à peu la confiance de son groupe en interne.

Si le PSG a encore toutes ses chances en Ligue des Champions, l’ambiance en interne est morose depuis quelques jours. En effet, Thomas Tuchel aurait eu des échanges houleux avec plusieurs de ses joueurs, à l’image de Mauro Icardi et Leandro Paredes. Selon les informations de Foot Mercato , l’attaquant argentin aurait haussé le ton contre son entraîneur après avoir appris qu’il ne prendrait pas part au choc contre le Borussia Dortmund. Et ça aurait également chauffé entre Tuchel et Paredes, qui n’a même pas fait le déplacement en Allemagne pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Des accrochages qui seraient le reflet d’un vrai malaise en interne.

Des doutes envers Tuchel dans le vestiaire du PSG