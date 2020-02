Foot - PSG

PSG - Clash : Un rôle majeur de Paredes dans l’accrochage entre Tuchel et Icardi ?

Publié le 26 février 2020 à 21h15 par B.C.

Alors que Thomas Tuchel entretiendrait une relation difficile à Mauro Icardi, Leandro Paredes aurait été l’élément déclencheur de la dispute entre les deux hommes le jour du match contre Dortmund.

Prêté par l’Inter Milan l’été dernier, Mauro Icardi s’est rapidement illustré sous le maillot du PSG, au point d’envoyer Edinson Cavani sur le banc de touche. Cependant, l’attaquant argentin éprouve plus de difficultés depuis plusieurs semaines, et Thomas Tuchel n’a pas hésité à laisser son joueur sur le banc pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Un choix fort qui aurait rendu furieux Mauro Icardi selon les informations de Soccer Link , confirmée par Foot Mercato . Cependant, un autre élément aurait poussé l’attaquant du PSG à s’énerver contre Thomas Tuchel.

Icardi agacé du traitement de Paredes ?