Foot - PSG

PSG - Insolite : Mbappé, Neymar… Les anecdotes incroyables de Bulka !

Publié le 26 février 2020 à 3h45 par A.M.

Interrogé par la chaîne Youtube Foot Truck, Marcin Bulka a livré plusieurs anecdotes croustillantes sur ses coéquipiers au PSG.

« Tu le vois jouer, tu penses qu’il a une caméra pour voir ce qu’il se passe derrière lui. Une fois, en revenant d’un match, nous étions dans un aéroport assis devant un panneau qui annonce les départs. Quand un vol partait pour Barcelone, l’entraîneur nous disait : ‘‘Les gars, surveillez Neymar.’’ Quand un autre allait à Ibiza, il a dit : ‘‘Les gars, gardez un œil sur Marco (Verratti)’’. » Marcin Bulka n'a pas hésité à dévoiler les chambrages de Thomas Tuchel qui n'hésite pas à s'amuser des situations de Neymar et Marco Verratti. Mais le portier polonais n'en reste pas là et en rajoute une couche sur le Brésilien.

Bulka enchaîne les révélations