Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès ne cache pas son inquiétude…

Publié le 25 février 2020 à 4h15 par A.M.

Malgré la victoire du PSG contre les Girondins de Bordeaux dimanche soir (4-3), Pierre Ménès n’est pas rassuré par la prestation parisienne.

Après une prestation très décevante à Dortmund mardi (1-2), le PSG était très attendu dimanche soir pour son retour à la compétition à l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux. Et encore une fois, les Parisiens ont livré une prestation loin d'être rassurant à un peu plus de deux semaines du match retour contre le Borussia. En effet, si le PSG s'est imposé (4-3), les Parisiens ont fait preuve de fébrilité notamment sur le plan défensif et ont perdu Thiago Silva sur blessure. Une situation qui ne rassure pas Pierre Ménès.

«Je ne trouve pas que ce soit un bon match de Paris, défensivement c’est très friable»