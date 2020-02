Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo fracasse le passage de Neymar au PSG !

Publié le 24 février 2020 à 22h45 par La rédaction

Désireux de retourner au FC Barcelone l'été dernier, Neymar est finalement resté au PSG. Cependant, le Brésilien n'est pas parvenu à faire oublier son départ avorté selon Daniel Riolo.

Neymar a été l’unique buteur parisien lors de la défaite face au Borussia Dortmund (2-1). Un match qui comptait pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quelques minutes après la défaite, l'international brésilien n'a pas hésité à critiquer la gestion du PSG à son égard. Titularisé dimanche contre Bordeaux (4-3), Neymar a cette fois-ci écopé d'un carton rouge. Une mauvaise nouvelle à moins de trois semaines de la réception du Borussia Dortmund le 11 mars prochain. Un nouvel épisode qui agace Daniel Riolo, qui s'en est pris au bilan global du Brésilien dans la capitale après la victoire contre Bordeaux, rencontre durant laquelle Neymar a écopé d'un carton rouge.

« Depuis qu'il est au PSG, son bilan est plus négatif que positif »