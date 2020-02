Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel aurait envoyé un message très fort à ses joueurs après les polémiques...

Publié le 24 février 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que les joueurs du PSG sont au cœur d’une polémique après avoir fêté ensemble l’anniversaire d’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria, Thomas Tuchel a demandé plus de solidarité à son groupe pour le bien du club.

Deux jours seulement après la défaite du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund, les joueurs parisiens ont décidé de se retrouver jeudi dernier pour l’anniversaire d’Edinson Cavani, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Dans la foulée de cette soirée, de nombreuses photos et vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux, de quoi agacer certaines personnes au sein du PSG, à commencer par Leonardo. L’Italo-brésilien a d’ailleurs organisé une réunion ce vendredi en compagnie des joueurs et de Thomas Tuchel pour recadrer le groupe, et l’Allemand en aurait profité pour adresser un message fort à ses troupes.

Tuchel touché par la polémique ?