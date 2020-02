Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo aurait bien poussé un coup de gueule en interne !

Publié le 24 février 2020 à 19h15 par B.C.

Alors que les joueurs du PSG se sont retrouvés jeudi soir pour fêter l’anniversaire d’Edinson Cavani, Angel Di Maria et Mauro Icardi, Leonardo a tenu à recadrer ses troupes à quelques semaines du match retour contre le Borussia Dortmund.

Mardi dernier, le PSG a éprouvé de grosses difficultés sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1) mais s’en est tout de même bien sorti en inscrivant un but. Le club de la capitale a donc encore toutes ses chances pour la qualification mais traverse tout de même une petite crise en raison de plusieurs événements extra sportifs. 48 heures après la défaite à Dortmund, les joueurs ont notamment fait la fête à l’occasion d’une soirée organisée pour les anniversaires d’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria. De quoi faire grincer des dents en interne, et Leonardo serait intervenu.

Leonardo a mis les choses au clair en interne