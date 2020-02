Foot - PSG

PSG - Malaise : Grosse inquiétude pour Neymar… à cause de son poids ?

Publié le 24 février 2020 à 18h45 par B.C.

Après son carton rouge reçu ce dimanche contre Bordeaux (4-3), Neymar pourrait encore rater plusieurs matches. De quoi affoler le PSG, déjà inquiet par le physique du Brésilien.

Cinq jours après la défaite à Dortmund (2-1), le PSG ne s’est pas rassuré face à Bordeaux (4-3) ce dimanche. De son côté, Neymar s’est fait remarquer en se faisant exclure dans les dernières secondes de la rencontre pour un geste d’humeur sur Yacine Adli. Déjà en manque de rythme, Neymar pourrait ainsi manquer plusieurs rencontres avant de retrouver le Borussia le 11 mars prochain, et cela inquiéterait le PSG.

Le PSG a conscience des difficultés rencontrées par Neymar