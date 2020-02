Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel monte au créneau pour Neymar !

Publié le 24 février 2020 à 8h45 par A.D.

Dimanche soir face à Bordeaux, Neymar a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes. En conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel a tenu à prendre la défense de la star brésilienne du PSG.

Neymar peut compter sur le soutien de Thomas Tuchel. Ce dimanche soir, la star brésilienne a écopé de deux cartons jaunes face aux Girondins de Bordeaux. Résultat, le numéro 10 du Barça a dû quitter ses partenaires quelques minutes avant la fin de la rencontre. En conférence de presse d’après-match (PSG 4-3 Bordeaux), Thomas Tuchel a néanmoins assuré la défense de Neymar après son expulsion.

«C’est un humain»