PSG - Clash : Paredes, Neymar… Andy Delort en rajoute une couche !

Publié le 24 février 2020 à 3h30 par La rédaction

Quelques semaines après sa joute verbale avec Neymar et Leandro Paredes, Andy Delort en a rajouté une couche.

« Le pire à Paris, c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar… » Quelques jours avant de retrouver le PSG au Parc des Princes, Andy Delort n'avait pas hésité à sèchement tacler Leandro Paredes. Et après la large victoire du PSG contre le MHSC (5-0), l'international argentin n'avait pas hésité à chambrer l'attaquant montpelliérain avec Neymar en posant avec le maillot d'Andy Delort sur les réseaux sociaux. Ce dernier a évoqué cet épisode en glissant un gros tacle à Leandro Paredes.

«Après l’autre on ne le connaît pas trop»