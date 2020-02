Foot - PSG

PSG : Le très bel hommage de Neymar à Edinson Cavani !

Publié le 24 février 2020 à 12h45 par A.M.

Encore entré un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain grâce à son 200e but sous les couleurs parisiennes, Edinson Cavani a reçu un joli message de Neymar.

Attendu depuis de longues semaines, Edinson Cavani a attendu la réception des Girondins de Bordeaux dimanche soir (4-3) pour inscrire son 200e but sous les couleurs du PSG. Et après la rencontre, le Matador n’avait pas manqué d’afficher son émotion : « Cela me donne beaucoup d'émotion et c'est pour ça que je suis un peu comme ça. Mais à la fin, nous devons pousser encore et j'espère qu'on va continuer à faire de belles choses ici. »

Neymar félicite Cavani

Et ce nouveau record a visiblement fait plaisir aux joueurs du PSG. Dans sa story Instagram , Neymar a ainsi tenu à rendre hommage à Edinson Cavani. « Félicitations Ediii », a écrit le Brésilien. Après le penalty offert par le numéro 10 du PSG au Matador contre Galatasaray, ce message vient également une nouvelle fois tordre le cou aux rumeurs concernant les relations conflictuelles entre les deux hommes.