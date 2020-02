Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Tuchel… Pierre Ménès pousse un énorme coup de gueule après Dortmund !

Publié le 24 février 2020 à 7h45 par La rédaction

Alors que de nombreuses polémiques frappent le PSG après la défaite à Dortmund, Pierre Ménès estime que le club de la capitale n'a pas appris de ses erreurs passées.

Après la défaite du Paris-Saint-Germain à Dortmund (2-1), de nombreux joueurs du club ont fait parler d’eux. Entre les propos de Thomas Meunier autour de son carton jaune, la sortie médiatique de Neymar sur la gestion du PSG à son égard, les déclarations du frère de Presnel Kimpembe à l’encontre de Thomas Tuchel, et les images de l’anniversaire commun de Mauro Icardi, d’Edinson Cavani et d’Angel Di Maria qui ont fuité sur les réseaux sociaux, le PSG traverse une passe difficile, et cela agace Pierre Ménès.

«On a l’impression qu’ils ne retiennent pas leurs erreurs des années précédentes»