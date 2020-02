Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel rend hommage à Edinson Cavani

Publié le 25 février 2020 à 5h00 par T.M.

Face à Bordeaux, Edinson Cavani a marqué son 200ème but sous le maillot du PSG. L’occasion pour Thomas Tuchel de s’enflammer pour le Matador.

Ce dimanche, Thomas Tuchel avait réservé une surprise face à Bordeaux en préférant Edinson Cavani à Mauro Icardi. L’entraîneur du PSG a souhaité récompenser l’investissement de joueur à l’entraînement, tout en lui donnant la chance de marquer son 200ème but sous les couleurs parisiennes. Une confiance rendue rapidement pour l’Uruguayen qui a trouvé le chemin des filets durant cette rencontre. Alors que Cavani entre un peu plus dans l’histoire du PSG, Tuchel a voulu lui rendre hommage.

« Une performance incroyable »