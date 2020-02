Foot - PSG

PSG - Insolite : Mbappé lâche une confidence amusante sur Neymar !

Publié le 26 février 2020 à 18h45 par B.C.

Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, mais le natif de Bondy était également fan d’un certain Neymar durant son adolescence comme il l’a expliqué dans une lettre ouverte.

Après son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a rejoint le PSG en 2017 pour 180M€ malgré l’intérêt du Real Madrid à son égard. Une arrivée en Espagne qui lui aurait pourtant permis de retrouver Cristiano Ronaldo, l’une de ses idoles de jeunesse. Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour le Portugais qui avait une place importante sur les murs de sa chambre durant son enfance, au même titre que Zinedine Zidane. Cependant, les deux anciens joueurs du Real Madrid n’étaient pas les seuls modèles de l’attaquant du PSG. En effet, dans une lettre ouverte publiée sur The Players Tribune , le natif de Bondy avoue avoir également collectionné les posters de Neymar, désormais son coéquipier dans la capitale.

« Pour être honnête, quand j’étais plus grand, j’ai aussi eu des posters de Neymar »