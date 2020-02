Foot - PSG

PSG - Malaise : L’incroyable anecdote du clan Mbappé !

Publié le 25 février 2020 à 20h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a très rapidement connu gloire, son entourage fait tout pour qu’il garde la tête sur les épaules.

Prodige du football, Kylian Mbappé a éclos sur le devant de la scène alors qu’il avait à peine plus de 16 ans. Et tout est allé très vite pour l’attaquant français transféré au PSG pour 180M€ du haut de ses 18 ans et Champion du monde un an plus tard. Dans ces conditions, difficile de garder les pieds sur terre, mais pour cela, Kylian Mbappé peut compter sur son entourage comme le raconte François Miguet, journaliste de Capital qui avait réalisé un reportage sur l’attaquant du PSG.

«Sa mère n’hésite pas à le recadrer»