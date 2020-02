Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Kylian Mbappé recadre Marquinhos…

Publié le 25 février 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

À l’issue de la rencontre entre le PSG et Bordeaux dimanche soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé n’a pas hésité à interpeller Marquinhos pour une petite leçon tactique.

Malgré le court succès enregistré dimanche soir face au Girondins de Bordeaux (4-3), le PSG n’a pas affiché un visage rassurant pour son premier match depuis la défaite sur le terrain du Borussia Dortmund (2-1). Tant sur le plan tactique qu’au niveau du comportement, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas été des plus rigoureux contre Bordeaux, avec notamment un Kylian Mbappé qui a paru très agacé tout au long de la rencontre. Et le jeune attaquant du PSG n’a pas hésité à interpeller Marquinhos…

« Il faut qu’on gère ça, c’est toi le patron »

Comme l’ont capté les caméras de Canal + , Kylian Mbappé a recadré le défenseur brésilien du PSG sur la fragilité défensive affichée contre Bordeaux : « Beau gosse, beau gosse, tranquille. Ils viennent deux fois chez nous et il y a le feu. Il faut qu’on soit plus tranquilles, faut qu’on gère. Quand ils sont dans notre camp, ils n’ont rien. Faut qu’on gère ça. C’est toi le patron. Tu dis à tout le monde de monter, on monte. Alors on reste tous derrière », lancé Mbappé à Marquinhos.