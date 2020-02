Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar, Thiago Silva... Pierre Ménès déplore les problèmes du PSG

Publié le 24 février 2020 à 23h45 par La rédaction

Pierre Ménès est revenu sur la défaite du PSG à Dortmund en Ligue des Champions, et les nombreuses polémiques lancées après la rencontre. Et pour le chroniqueur, le club se met tout seul dans l'embarras.

La défaite du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-1) mardi a fait naître de nombreuses polémiques. En effet, au terme de la rencontre, le frère de Presnel Kimpembe n’a pas hésité à insulter Thomas Tuchel tandis que Neymar a remis en cause les choix du staff médical. Et la prestation du PSG face aux Girondins de Bordeaux en championnat ce dimanche n’a pas enlevé les doutes. En effet, malgré la victoire du club parisien, Neymar a écopé d’un carton rouge et pourrait manquer les prochains matchs tandis que Thiago Silva est sorti sur blessure et sera forfait pour le huitième de finale retour face aux Allemands.

« Le PSG se met dans la merde tout seul »