Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel interpelle Icardi et Cavani !

Publié le 24 février 2020 à 20h15 par A.M.

Présent en conférence de presse après la victoire contre les Girondins de Bordeaux (4-3), Thomas a justifié son choix de titulariser Edinson Cavani plutôt que Mauro Icardi.

L’été dernier, Leonardo a obtenu le prêt de Mauro Icardi dans les dernières heures du mercato. Et rapidement, l’attaquant qui appartient toujours à l’Inter Milan s’est imposé à la pointe de l’attaque du PSG, reléguant même Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du club, sur le banc. Toutefois, depuis le début de l’année, l’international argentin semble avoir un coup de mou qui a profité au Matador , relancé par Thomas Tuchel contre les Girondins de Bordeaux (4-3). Et après ce match, durant lequel l’Uruguayen a inscrit son 200e but sous les couleurs parisiennes, le technicien allemand a justifié son choix d’avoir privilégié Edinson Cavani à Mauro Icardi au coup d’envoi dimanche.

«C'était maintenant le moment pour Edi»