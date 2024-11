Mbappé a claqué la porte, «c'est la gangrène» au PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En fin de contrat le 30 juin, la star de 25 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Alors que le PSG peine à marquer en Ligue des Champions depuis le début de la saison, Denis Troch a affirmé que le départ de Kylian Mbappé y était pour quelque chose.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air.

Sans Mbappé, le PSG n'y arrive plus

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG est devenu inoffensif en Ligue des Champions. En effet, les hommes de Luis Enrique ont beaucoup de mal à faire trembler les filets adverses en C1 ; n'ayant inscrit que trois réalisations, dont un but contre son camp, en quatre journées. D'après Denis Troch, ancien adjoint d'Artur Jorge au PSG, la bande à Ousmane Dembélé a un blocage depuis le départ de Kylian Mbappé.

«Tu dois te préparer à ça, ne pas paniquer»

« Ils savaient que Mbappé était capable de marquer à tout moment, donc il influençait positivement son équipe et négativement l'adversaire. Là, il n'y a plus ça, les médias se demandent s'ils sont capables de réussir sans lui. Le doute s'invite, et les joueurs savent bien quand le public a peur. La grande question, c'est comment tu gères les situations sous stress. Ils marquent moins en C1 qu'en L1, mais c'est pareil pour tout le monde. Tu dois te préparer à ça, ne pas paniquer, sinon c'est la gangrène », a affirmé Denis Troch lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Reste à savoir si le PSG réussira à se relancer offensivement contre le Bayern ce mardi soir à l'Allianz Arena de Munich.