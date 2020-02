Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo, Tuchel... Le vestiaire n'a pas digéré la polémique de l'anniversaire !

Publié le 25 février 2020 à 11h15 par B.C.

Alors que le vestiaire du PSG s’est fait recadrer par Leonardo et Thomas Tuchel pour avoir participé à une fête deux jours après la défaite à Dortmund, les joueurs parisiens n’auraient pas hésité à répondre aux deux hommes.

Leonardo n’a pas digéré la soirée organisée jeudi soir pour l’anniversaire d’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria, et il l’aurait fait savoir en interne. En effet, selon les informations de RMC , le directeur sportif du PSG aurait organisé une réunion afin de s’entretenir avec le groupe et leur affirmer que la publication de certaines images sur les réseaux sociaux était inadmissible pour l’image du club. Thomas Tuchel aurait d’ailleurs appuyé les propos de son directeur sportif, ajoutant qu’il fallait plus de solidarité au sein du PSG. Ce qui aurait fait réagir le groupe.

Les joueurs restent solidaires face à la polémique