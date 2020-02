Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar à l’origine d’une nouvelle polémique ? La réponse

Publié le 26 février 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que L’Equipe a expliqué ce mercredi que Neymar avait refusé de s’entraîner le 13 février dernier, soit cinq jours avant le déplacement à Dortmund, la réalité serait bien différente.

Peu en forme face à Dortmund, Neymar est au cœur des critiques depuis quelques jours, d’autant que le Brésilien n’a pas hésité à rejeter la faute sur le club en expliquant qu’il souhaitait jouer en Ligue 1 avant cette rencontre. Des propos qui ont fait parler, et L’Équipe en a rajouté une couche dans ses colonnes ce mercredi. Selon le quotidien sportif, Neymar aurait refusé de s’entraîner au lendemain de la rencontre face à Dijon, soit cinq jours avant le choc de Ligue des Champions face aux Allemands. Une information rapidement démentie sur les réseaux sociaux.

Neymar était bien à l’entraînement

En effet, plusieurs clichés de Neymar en train de s’entraîner ce jour-là ont été publiés sur Twitter , et Abdellah Boulma a apporté plus de précisions sur le sujet. Selon le journaliste, la star du PSG était bien présente au Camp des Loges le 13 février pour une séance collective. Le 15 février, soit le jour du match face à Amiens, Neymar s’est de nouveau présenté au centre d’entraînement du PSG pour une séance individuelle à laquelle il n’a finalement pas effectué puisque l’attaquant était amoindri. Le club et son joueur échappent donc à une nouvelle polémique.