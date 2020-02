Foot - PSG

PSG - Clash : Un joueur de Tuchel tacle sèchement Thibaut Courtois !

Publié le 25 février 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Thibaut Courtois à Chelsea, le jeune gardien polonais du PSG Marcin Bulka a pointé du doigt l’attitude du gardien belge du Real Madrid.

Recruté par le PSG l’été dernier après avoir longtemps été le troisième gardien de Chelsea où il a été formé, Marcin Bulka (20 ans) a donc eu l’occasion de côtoyer de près les stars au sein du club anglais. D’ailleurs, le portier polonais partageait l’entraînement avec Thibaut Courtois qui était le gardien titulaire de Chelsea par le passé, et dans un entretien accordé à la chaine Youtube Foot Truck, Bulka a pointé du doigt le comportement du portier belge qui évolue désormais au Real Madrid.

« Il s’est beaucoup moqué de moi »