Foot - Real Madrid

Real Madrid : Quand Zinedine Zidane s’enflamme pour Thibaut Courtois !

Publié le 5 janvier 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Auteur d'une belle prestation ce samedi, contre Getafe, Thibaut Courtois a impressionné Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid.

Dernier rempart du Real Madrid depuis son arrivée en 2018, Thibaut Courtois reste un élément indéboulonnable dans l'effectif de Zinedine Zidane. L'international belge est l'un des meilleurs au monde à son poste, son trophée lors de la dernière Coupe du monde en est la preuve. Interrogé en conférence de presse après la large victoire du Real sur la pelouse de Getafe ce samedi (3-0), Zizou ne tarit pas d’éloges à l’égard de Courtois.

« C’est le meilleur, il n’y a pas de doute là-dessus »