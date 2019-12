Foot - Real Madrid

Real Madrid : Raphaël Varane s'enflamme totalement pour Karim Benzema !

Publié le 30 décembre 2019 à 16h30 par A.M.

Encore une fois impressionnant cette saison, Karim Benzema s'est imposé comme le patron de l'attaque du Real Madrid. Et Raphaël Varane ne tarit pas d'éloges pour son compatriote.

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema peut déjà être considéré comme une légende du club merengue. Sixième meilleur buteur de l'histoire du club avec ses 238 réalisations, à seulement quatre longueurs de Ferenc Puskas, l'ancien joueur de l'OL est également le quatrième réalisateur dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et depuis le départ de Cristiano Ronaldo durant l'été 2018, l'attaquant français s'est imposé comme le vrai patron du secteur offensif madrilène. Cette saison encore, Karim Benzema impressionne avec ses 16 réalisations toutes compétitions confondues. Même Raphaël Varane est impressionné par son coéquipier.

«Ce que je trouve fort, c’est la régularité de ses performances»