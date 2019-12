Foot - Real Madrid

Real Madrid : Quand Zidane est encensé... par Neymar !

Publié le 28 décembre 2019 à 11h00 par J.-G.D.

Entraîneur reconnu dans le monde entier, Zinedine Zidane peut compter sur les louanges de Neymar, star du PSG.

Joueur mondialement connu lors de ses passages à Bordeaux, à la Juventus, au Real Madrid ou en équipe de France, Zinedine Zidane reste également un coach très apprécié. Le Français jouit d'une certaine cote de popularité auprès de nombreux socios madrilènes. Ses trois sacres consécutifs en Ligue des Champions (2016, 2017, 2018) en sont le parfait exemple. Une aura assez importante au sein de la Maison-Blanche , et Neymar tresse des lauriers à Zidane.

« Comme joueur, il était l’un des plus grands »