Real Madrid : Zidane met fin à la polémique après le Clasico contre le Barça !

Publié le 21 décembre 2019 à 23h30 par La rédaction

Interrogé sur la non-utilisation du VAR lors du match opposant le Real Madrid au FC Barcelone, Zinédine Zidane a tenu à mettre fin à la polémique.

Le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone fait toujours autant parler et ce, trois jours après cette rencontre. La faute à deux actions litigieuses qui aurait pu changer le cours du match. Deux faits de jeu (un coup de crampon de Clement Lenglet sur Raphael Varane et un tirage de maillot d'Ivan Rakitic sur le défenseur français) qui auraient pu aboutir à un penalty pour les Merengue . A la sortie du match, l’un des dirigeants du Real Madrid Emilio Butragueno n’avait pas caché sa colère contre la non-utilisation du VAR : « La technologie doit être présente pour aider l’arbitre car l’arbitre, j’insiste, ne peut pas tout voir. C’est déconcertant que cela n’a pas été utilisé. Pour nous, ce sont deux actions claires que l’arbitre n’a possiblement pas vues ». Guillermo Amor, responsable des relations institutionnelles du FC Barcelone n’avait pas tardé à lui répondre : « Si le Real Madrid considère qu'il l'a vu de cette manière, ça les regarde (…) Si le Real Madrid pense que ces deux actions sont claires, alors arbitrez. »

« Tout le monde peut se tromper dans la vie »