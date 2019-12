Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le Barça répond au coup de gueule du Real Madrid après le Clasico

Publié le 19 décembre 2019 à 13h00 par B.C.

Le dernier Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (0-0) a été marqué par plusieurs actions litigieuses qui ont fait réagir les deux clubs. Alors qu'Emilio Butragueno a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage, Guillermo Amor, dirigeant du Barça, lui a répondu...

Le match le plus suivi de l'année a finalement abouti sur un match nul et vierge. Le Barça et le Real Madrid se sont neutralisés (0-0) sur la pelouse du Camp Nou, mais les polémiques sont nombreuses après ce choc. En effet, plusieurs décisions arbitrales font parler en Espagne, et Emilio Butragueno, dirigeant du Real Madrid, n'a pas hésité à pousser un coup de gueule après la rencontre, concernant deux actions dans lesquelles Raphaël Varane a subi un coup de crampon de la part de Clément Lenget, puis un tirage de maillot d'Ivan Rakitic : « Vous savez que nous sommes pour le VAR. La technologie doit être présente pour aider l’arbitre car l’arbitre, j’insiste, ne peut pas tout voir. Pour cela, il y a le VAR, qui intervient quand les actions sont claires. C’est déconcertant que cela n’a pas été utilisé. Pour nous, ce sont deux actions claires que l’arbitre n’a possiblement pas vues. Donc, c’est difficile de comprendre qu’une technologie qui est a disposition des arbitres n’a pas été utilisée pour ces actions ». Des propos qui font réagir dans le camp d'en face.

« Si le Real Madrid considère qu'il l'a vu de cette manière, ça les regarde »