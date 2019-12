Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronaldinho vole au secours d’Antoine Griezmann...

Publié le 17 décembre 2019 à 6h30 par T.M.

En difficulté depuis son arrivée à Barcelone cet été, Antoine Griezmann peut tout de même compter sur des soutiens de poids. Le dernier en date : Ronaldinho.

Alors que le FC Barcelone a enfin eu gain de cause durant le dernier mercato estival pour Antoine Griezmann, il est désormais question de l’adaptation su Français. Après 5 mois en Catalogne, le champion arrive seulemét enfin à trouver sa place aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez. Griezmann semble enfin avoir mis ses problèmes derrière lui au Barça. D’ailleurs, Ronaldinho ne doute pas de la réussite du joueur de 28 ans au Camp Nou.

« Certain que ça ira pour lui »

Ancienne gloire du FC Barcelone, Ronaldinho garde un oeil sur ce qui se passe en Catalogne. Et pour le CFC, le Brésilien a assuré la défense d’Antoine Griezmann, lâchant alors : « Si Griezmann va réussir à s’entendre avec Messi et Suarez ? Je l’espère vraiment car il s’agit d’un excellent joueur. Il bossait super bien dans son ancien club, mais aussi dans l’équipe nationale de son pays. Je pense que c’est tout à fait normal de vivre une petite période d’adaptation, je suis certain que ça ira pour lui ».