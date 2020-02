Foot - PSG

PSG - Clash : Une explication musclée entre Leonardo et… Keylor Navas ?

Publié le 29 février 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que Keylor Navas ne semble pas être le premier joueur capable de faire des remous, dans le vestiaire du PSG, le Costaricien n’aurait pas manqué de dire clairement ce qu’il pensait à Leonardo.

Après le match face à Dortmund, le PSG a connu des moments compliqués. Et en interne, on n’aurait pas vraiment apprécié de voir les vidéos de l’anniversaire de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria être divulguées sur les réseaux sociaux. De quoi faire réagir Leonardo. Comme l’explique L’Equipe ce samedi, le directeur sportif se serait exprimé devant le vestiaire, expliquant que cela nuisait fortement à l’image du PSG, tout en regrettant que ces images aient été diffusées par les proches des joueurs. Une remarque qui aurait fait exploser certains joueurs de Thomas Tuchel.

Le ton est montré entre Navas et Leonardo !