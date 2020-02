Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar envoie un message très fort sur sa situation !

Publié le 27 février 2020 à 17h45 par A.M.

Régulièrement critiqué ces derniers mois pour son implication au PSG, Neymar répond sur les réseaux sociaux assurant qu’il garde le sourire.

L’été dernier, Neymar s’est retrouvé au cœur de nombreuses critiques suite à ses velléités de départ. Le Brésilien voulait quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone. Pour justifier la situation, la star brésilienne avait assuré qu’il ne se sentait plus heureux à Paris et voulait donc retrouver la Catalogne pour retrouver le sourire. Mais Neymar semble aller beaucoup mieux.

«Les tristes sont gênés par la joie»

Dans sa story Instagram , Neymar a publié une photo sur laquelle on le voit avec Marquinhos et Kylian Mbappé entre de rigoler. Et le Brésilien avait un message à faire passer : « Même si les choses sont difficiles, je n’arrête pas de sourire. Les tristes sont gênés par la joie . » Pour rappel, Neymar sera toutefois suspendu samedi pour la réception de Dijon. Il faudra donc attendre le déplacement à Lyon en demi-finale de la Coupe de France pour revoir Neymar sur les pelouses.