Foot - PSG

PSG : Neymar connaît sa sanction

Publié le 26 février 2020 à 21h07 par La rédaction

Expulsé en toute fin de match contre les Girondins de Bordeaux (4-3) dimanche soir, Neymar a écopé d’un match de suspension.

Frustré, Neymar a écopé d’un carton rouge contre les Girondins de Bordeaux (4-3) dimanche. Coupable d’une faute grossière sur Yacine Adli en toute fin de match, le Brésilien été sanctionné d’un second carton jaune, synonyme d’expulsion. Et le numéro 10 du PSG a écopé d’un match d’une suspension par la commission de discipline de la LFP et sera donc suspendu contre Dijon samedi, mais sera bien disponible pour la demi-finale de la Coupe de France contre l’OL.