PSG : Cavani, Icardi… Ce message lourd de sens de Tuchel !

Publié le 28 février 2020 à 21h15 par Th.B.

Alors qu’Edinson Cavani a marqué deux buts lors de ses quatre dernières apparitions avec le PSG, l’Uruguayen aurait une belle carte à jouer d’après Thomas Tuchel. D’autant plus que Mauro Icardi ne se trouve pas dans une forme optimale.

Et si le vent avait tourné ? Lors de la première partie de saison, Mauro Icardi était le titulaire indiscutable alors qu’Edinson Cavani était blessé. À son retour à la compétition, l’Uruguayen a dû se contenter d’un rôle de remplaçant. Cependant, Icardi traverse une période délicate sur le plan sportif, ne parvenant plus à se montrer aussi décisif qu’auparavant quand Cavani a inscrit deux buts lors de ses quatre dernières apparitions avec le maillot du PSG. Pour Thomas Tuchel, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a un vrai coup à jouer en ce moment.

« C’est le moment d’Edi ! »