PSG : Di Maria rend un vibrant hommage à Cavani !

Publié le 28 février 2020 à 4h10 par A.M.

À l'occasion de la victoire contre Bordeaux (4-3), Edinson Cavani a inscrit son 200e but avec le PSG sur une passe d'Angel Di Maria. Ce dernier rend d'ailleurs hommage au Matador.

Il l'attendait depuis longtemps, Edinson Cavani a inscrit son 200e but sous les couleurs parisiennes à l'occasion de la victoire contre les Girondins de Bordeaux (4-3) dimanche. Un total qui lui permet d'asseoir encore un peu plus son statut de meilleur buteur de l'histoire du PSG. Angel Di Maria, qui a offert ce but au Matador d'une magnifique passe, a d'ailleurs rendu hommage à l'Uruguayen.

«C'est arrivé, et j'en suis très heureux pour lui»