Foot - PSG

PSG : Di Maria prévient l’OL !

Publié le 28 février 2020 à 11h50 par T.M.

Alors que le PSG s’apprête à affronter Dijon, les hommes de thomas Tuchel joueront ensuite contre l’OL pour une place en finale de Coupe de France. Une rencontre évoquée par Angel Di Maria.