Mercato - Real Madrid : Zidane saurait à quoi s'en tenir pour N'Golo Kanté !

Publié le 29 février 2020 à 16h00 par A.D.

N’Golo Kanté figurerait sur les tablettes du Real Madrid et de la Juventus. Malgré tout, le champion du monde français n’aurait nullement l’intention de quitter Chelsea.

N’Golo Kanté pourrait tourner le dos au Real Madrid et à la Juventus. Ces dernières saisons, le milieu de terrain de 28 ans fait le plus grand bonheur de Chelsea et de l’équipe de France. Lors des derniers fenêtres de transfert, bon nombre de clubs auraient souhaité le recruter, et notamment le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus. Alors que Zinedine Zidane et Maurizio Sarri seraient toujours sur ses traces, N’Golo Kanté aurait pris une décision radicale.

N’Golo Kanté sur le point de snober Zidane et Sarri ?