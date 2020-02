Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo envoie un message fort sur sa situation !

Publié le 29 février 2020 à 17h30 par B.C.

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo fait toujours autant parler, l’attaquant de la Juventus s’est prononcé sur sa situation personnelle.

Pour sa deuxième saison en Italie, Cristiano Ronaldo se montre toujours aussi impressionnant alors qu’il vient de fêter ses 35 ans. Cependant, l’avenir du quintuple Ballon d’Or serait incertain, d’autant que le principal intéressé afficherait des regrets en interne sur son choix de quitter le Real Madrid. « Pour moi, les informations qui me viennent de l’entourage, c’est qu’il sait qu’il a fait une connerie en allant à la Juventus. Il aurait aimé resté au Real, mais il a eu toutes ses histoires d’ultimatum avec le club et la dispute avec Florentino Pérez, mais sincèrement, Cristiano Ronaldo ne s’est jamais vraiment bien senti à Turin, pas à 100% épanoui (…) Il regrette d’être parti d’Espagne, c’est une réalité. Je ne parle pas de rumeur, je parle d’informations de gens très proches », expliquait dernièrement Frédéric Hermel, journaliste à RMC et proche du club merengue.

« Je suis heureux, je joue dans la meilleure équipe d’Italie »