Mercato - PSG : Leonardo doit-il prolonger Neymar ?

Publié le 29 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Bien qu’il s’était montré déterminé à quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone l’été dernier, Neymar prendrait désormais en considération une prolongation de contrat à Paris. Mais Leonardo doit-il offrir ce que le Brésilien réclamerait ?

À l’instar du dernier mercato estival, le feuilleton Neymar semble bien parti pour animer une nouvelle fois l’intersaison du PSG. En effet, la star auriverde aurait tout fait pour quitter la capitale, jusqu’à mettre 20M€ de sa poche pour faciliter son transfert au FC Barcelone. Du côté de la Catalogne, on travaille déjà pour acter son retour, en témoignent les récentes déclarations de Lionel Messi, d’Ivan Rakitic et du secrétaire technique Éric Abidal. Cependant, l’opération Neymar serait susceptible de prendre une tout autre direction et pourrait déboucher sur... une prolongation ! Mais serait-ce la meilleure solution pour le PSG ?

Une prolongation de Neymar vraiment primordiale pour le PSG ?